Mainz-Fiorentina terza giornata Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del girone unico di Conference League 20252026. Entrambe a punteggio pieno, le due squadre si sfidano per il primato del girone. Mainz-Fiorentina si giocherà giovedì 6 novembre 2025 alle ore 18.45 presso l’Mbh Arena di Magonza. MAINZ-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tedeschi a due volti in questo inizio di stagione. Se in campionato sono in fondo alla classifica con soli due punti e quattro sconfitte nelle ultime sei gare interne, in Conference il cammino è stato fin qui perfetto con due vittorie consecutive. Stesso discorso per i viola, in crisi nera in campionato, dove occupano l’ultimo posto, che ha portato all’esonero del tecnico Pioli, e impeccabile in Conference League con due vittorie su due. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mainz-Fiorentina, terza giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

