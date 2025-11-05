In 46 partite disputate in Champions in carriera il tecnico del Napoli ha portato a casa 16 vittorie, 15 pareggi e 15 sconfitte, per una media punti di 1,37. Al momento col Napoli ha collezionato quattro punti in quattro sfide, con la media precisa di uno a gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mai oltre i quarti e poco più di un punto a partita: Conte in Champions non funziona