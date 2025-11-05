Magonza-Fiorentina tocca a Galloppa rilanciare i viola | il pronostico
Delicatissimo appuntamento di Conference League per il club di Commisso che ha appena esonerato Pioli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Henriksen (Allenatore #Mainz): “ #Fiorentina in un momento difficile come noi, ma abbiamo un piano” - X Vai su X
La notizia che vi avevamo anticipato due giorni fa diventa ufficiale: Roberto Goretti è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina #Goretti #Fiorentina #SerieA #ForzaViola - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, il salto triplo di Daniele Galloppa: Totti, la Youth League e la Conference - La Fiorentina, peraltro, condivide alcuni tratti con il Mainz: entrambe seste classificate nei rispettivi campionati nel 2024- Come scrive corrierefiorentino.corriere.it
Fiorentina, che svolta per la carriera di Galloppa! Da allenatore della Primavera ad interim sulla panchina della prima squadra - Tutti i dettagli Le date dal 4 al 6 novembre 2025 segnano un’improvvisa svolta nella carriera di Daniele G ... Segnala calcionews24.com
Fiorentina, Galloppa: "Gioca Martinelli. Non posso fare il tiki taka in un giorno, sarebbe da folli. Difendere da piccoli e attaccare da grandi" - Tatticamente non posso svelare molto ma non cambieremo tanto, non c'è stato tempo. Lo riporta msn.com