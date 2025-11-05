Maglia Italia svelata ‘Azzurra’ | il nuovo kit che accompagnerà la Nazionale di Gennaro Gattuso L’ispirazione alla vittoria del 2006

Maglia Italia, Adidas e FIGC svelano il nuovo Home Kit per la Nazionale di Gattuso. Ispirata alla vittoria del 2006, la divisa ‘Azzurra’ unisce tradizione e innovazione. È stata presentata ufficialmente la nuova maglia che vestirà l’ Italia di Gennaro Gattuso per i prossimi impegni internazionali. Adidas e FIGC hanno svelato un Home Kit che cerca di fondere l’identità storica degli Azzurri con un’estetica proiettata al futuro. Come spiegato nel comunicato di lancio, il design della nuova divisa vuole essere rappresentativo di un calcio più libero e di nuove prospettive, con l’obiettivo di unire tutte le generazioni di tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maglia Italia, svelata ‘Azzurra’: il nuovo kit che accompagnerà la Nazionale di Gennaro Gattuso. L’ispirazione alla vittoria del 2006

