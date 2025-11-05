Magistratura il report che spiega tutto | le toghe? Tutte sempre promosse
Dubbi su riconoscimenti, discrezionalità delle valutazioni, responsabilità e potere. Al di là del dibattito sulla riforma della Giustizia, i numeri forniti dal ministro Carlo Nordio in risposta a un’interrogazione del deputato Enrico Costa parlano chiaro. L'analisi prende in esame un periodo di quasi cinque anni, dall’inizio del 2021 fino a ottobre 2025. Risultati "bulgari", come ha detto Costa. Il motivo è chiaro: su 9.797 magistrati valutati ai fini della progressione in carriera, la media di giudizi positivi si attesta intorno al 98 per cento. In particolare, nel 2021, le valutazioni positive hanno toccato il 99,47. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
