Madri bambine l' altra faccia dell' adolescenza a Palermo | viaggio tra chi cresce prima di diventare donna

A volte la porta del consultorio si apre piano, come se il mondo fuori non dovesse sapere. Una ragazza con il viso impaurito, lo sguardo basso, entra accompagnata da un uomo che dice di essere il padre. Poi, nel silenzio di una stanza più raccolta, la verità viene a galla: non è un genitore, ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

I bambini nati da madri positive al Covid durante la gravidanza hanno un rischio sensibilmente superiore di autismo, disturbi e ritardi nello sviluppo. - facebook.com Vai su Facebook

L'Altra Faccia della Verità - L'Altra Faccia della Verità, il film diretto da Paula Elle, vede protagonista della storia Ellie (Matreya Scarrwener), un'adolescente determinata e inquieta che, dopo la misteriosa morte di una sua ... comingsoon.it scrive