Maceratese il debutto di Lorenzi | Emozioni? Non c’è stato il tempo
"Fin da subito ho cercato di mettere da parte l’emozione per aiutare i compagni e la Maceratese ". Sono le parole del centrocampista tolentinate Fabio Lorenzi, il classe 2009 proveniente dall’ Empoli, che all’82’ l’allenatore Possanzini ha gettato nella mischia nel match a Termoli. Da quest’estate il ragazzo si allena con la formazione maggiore e giorno dopo giorno ha conquistato la fiducia dell’allenatore e dei compagni. "Non me lo aspettavo, è successo tutto così rapidamente. Le emozioni – aggiunge – sono arrivate tutte insieme, ma sono passate quasi subito. È stata una bella esperienza, che difficilmente si dimentica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
MACERATA - Il nuovo spettacolo pensato per celebrare i 30 anni della compagnia ha fatto il suo debutto assoluto al teatro cittadino con un grande successo.... - X Vai su X
MACERATA - Il nuovo spettacolo pensato per celebrare i 30 anni della compagnia ha fatto il suo debutto assoluto al teatro cittadino con un grande successo. Atmosfere fantastiche e metamorfiche hanno fatto da cornice ad una complessa performance di danz - facebook.com Vai su Facebook
Un altro giovane ha debuttato con la Maceratese - Il classe 2009 Lorenzi è entrato in campo nella sfida a Termoli Un altro giovane della Rata debutta in prima squadra. youtvrs.it scrive