Maceratese il debutto di Lorenzi | Emozioni? Non c’è stato il tempo

5 nov 2025

"Fin da subito ho cercato di mettere da parte l’emozione per aiutare i compagni e la Maceratese ". Sono le parole del centrocampista tolentinate Fabio Lorenzi, il classe 2009 proveniente dall’ Empoli, che all’82’ l’allenatore Possanzini ha gettato nella mischia nel match a Termoli. Da quest’estate il ragazzo si allena con la formazione maggiore e giorno dopo giorno ha conquistato la fiducia dell’allenatore e dei compagni. "Non me lo aspettavo, è successo tutto così rapidamente. Le emozioni – aggiunge – sono arrivate tutte insieme, ma sono passate quasi subito. È stata una bella esperienza, che difficilmente si dimentica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

