Ma il Comune di Viareggio ‘toglie‘ la sede
L’annuncio non si è fatto attendere. All’inizio della conferenza stampa di ieri mattina, nel Palazzo della Diocesi, è stato l’arcivescovo in persona a far presente che l’ evento regionale per i 50 anni di Agesc non si terrà al teatro Eden di Viareggio, come annunciato da giorni e come riporta la locandina, ma venerdì sarà ospitato nella sala della parrocchia Don Bosco di Viareggio. “Con tutta la comprensione del mondo per le esigenze tecniche che ci ha rappresentato l’amministrazione comunale – dice monsignor Giulietti – è con un certo sconcerto che devo comunicare che il Teatro Eden non sarà disponibile per noi per, appunto, difficoltà tecniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
