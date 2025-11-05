Ma davvero Kim Kardashian si è affidata a ChatGpt per passare gli esami di giurisprudenza?

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre è in attesa di scoprire l'esito dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, Kim Kardashian ha svelato il suo asso nella manica, l'Intelligenza Artificiale, con cui però le cose non sono andate liscissime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ma davvero kim kardashian si 232 affidata a chatgpt per passare gli esami di giurisprudenza

© Vanityfair.it - Ma davvero Kim Kardashian si è affidata a ChatGpt per passare gli esami di giurisprudenza?

Altri contenuti sullo stesso argomento

davvero kim kardashian 232Kim Kardashian contro ChatGPT, che non le avrebbe fatto passare esami di Giurisprudenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Kim Kardashian contro ChatGPT, che non le avrebbe fatto passare esami di Giurisprudenza ... Segnala tg24.sky.it

davvero kim kardashian 232Kim Kardashian debutta in “All’s Fair”, il nuovo legal drama di Disney+ - La star americana sorprende in un ruolo inedito: in All’s Fair interpreta un’avvocata decisa, tra glamour, giustizia e vulnerabilità ... Riporta msn.com

davvero kim kardashian 232Kim Kardashian in All's Fair: "Il divorzio ti aiuta a crescere. Mio padre? Un'ispirazione" - Kim Kardashian racconta alla stampa All's Fair, serie targata Ryan Murphy. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Davvero Kim Kardashian 232