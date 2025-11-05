Ma allora… Guardate lei Jacqueline Luna dopo le voci di crisi con Ultimo | cosa si è notato

I gossip su Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sembrano non volersi placare. Da giorni, il web ribolle di indiscrezioni che parlano di una presunta crisi tra la figlia di Heather Parisi e il cantautore romano. Tutto sarebbe cominciato a inizio settimana, quando diversi blogger e giornalisti specializzati in cronaca rosa hanno rilanciato la voce di un possibile allontanamento tra i due, ipotizzando addirittura che la coppia fosse arrivata al capolinea e che presto ne avrebbe dato conferma ufficiale. Non è la prima volta che Ultimo e Jacqueline si trovano a dover smentire dicerie sul loro rapporto: in passato, più volte, hanno dovuto affrontare chiacchiere infondate e con un semplice gesto o una foto insieme hanno sempre riportato la serenità tra i fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

