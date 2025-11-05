Lutto terribile nel calcio non si gioca | decisione ufficiale

La notizia ha sconvolto tutti gli amanti dello sport: il lutto è davvero dolorosissimo, la decisione di non giocare è ufficiale. La notizia ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di calcio. Ancora una volta il mondo del pallone è stravolto da una terribile tragedia avvenuta durante un match. Il lutto tremendo ha portato alla sospensione della partita: lacrime a fiumi per l’improvvisa scomparsa che ha letteralmente sconvolto il campionato. Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki 1923, è morto dopo aver accusato un malore durante una gara della sua squadra, militante nel massimo campionato serbo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

