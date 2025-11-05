Lutto nel mondo dell’enologia | morta Maria Grazia Lungarotti l' imprenditrice che ha reso famoso il vino umbro

Perugiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta all’età di 95 anni Maria Grazia Lungarotti, imprenditrice visionaria, una delle donne più influenti nella storia vitivinicola italiana. Con tenacia, intelligenza e una lungimiranza senza pari, ha trasformato un'azienda agricola di famiglia in un'icona mondiale, elevando al contempo il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

