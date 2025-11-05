Lutto nel mondo dell’enologia | morta Maria Grazia Lungarotti l' imprenditrice che ha reso famoso il vino umbro
È morta all’età di 95 anni Maria Grazia Lungarotti, imprenditrice visionaria, una delle donne più influenti nella storia vitivinicola italiana. Con tenacia, intelligenza e una lungimiranza senza pari, ha trasformato un'azienda agricola di famiglia in un'icona mondiale, elevando al contempo il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lutto nel mondo dei #motori: è morto a 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota e volto iconico della Tv. Nato a Trieste, disputò 5 stagioni in Formula 1 con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Dopo il ritiro dalle corse nel 1974 iniziò la carriera in tv in - facebook.com Vai su Facebook
Mondo della cultura in lutto, è morta la scrittrice Francesca Duranti - La scrittrice Maria Francesca Rossi, nota come Francesca Duranti, è morta all’età di 90 anni. Si legge su msn.com
Lutto nel mondo del cinema, è morta la regista pesarese Rita Giancola - E’ lutto nel mondo della cultura pesarese ma soprattutto del cinema, settore che conosceva benissimo e che ... ilrestodelcarlino.it scrive
Lutto nel mondo dello spettacolo: l’icona di Hollywood si è spenta per sempre a 100 anni - Celebra la sua straordinaria carriera in "Lassie" e "Lost in Space" ... Riporta bigodino.it