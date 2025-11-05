Lutto a Olginate | è morta Miriam Cornara ex sindaco e storica insegnante
Lutto a Olginate. Si è spento il sorriso di Miriam Cornara, sindaco dal 2001 al 2006 e stimata insegnante alle scuole di Capiate. Miriam è morta all'età di 73 anni dopo aver lavorato con impegno e passione per la propria comunità, sia come maestra alle elementari sia come amministratrice alla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
