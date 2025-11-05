L' uomo che ha investito e ucciso Ettore Pausini lo zio di Laura ha chiesto scusa alla famiglia | È affranto e scosso

Ha chiesto "perdono", tramite il proprio avvocato, il ragazzo di 29 anni di nazionalità romena e moldava che domenica 2 novembre ha investito e ucciso il 78enne Ettore Pausini, zio della cantante Laura. La tragedia è avvenuta poco dopo le 13 in via degli Stradelli Guelfi, a Bologna. Il 29enne. 🔗 Leggi su Today.it

L'uomo sarebbe stato investito mentre attraversava la strada a ridosso delle strisce pedonali - facebook.com Vai su Facebook

Laura Pausini, il pirata che ha investito e ucciso lo zio si è costituito: chi è - Si è presentato presso gli uffici della Polizia Locale di Bologna l'automobilista che ieri ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio ... Scrive iltempo.it

Il racconto dell'automobilista che ha investito e ucciso Ettore Pausini: «Non ho capito quanto fosse grave l'incidente, ho sbagliato a non fermarmi. Non dormo più e chiedo ... - Il 29enne che ha ucciso in un incidente lo zio di Laura Pausini a Bologna: la figlia della vittima ha attaccato sui social i parenti «solo sulla carta». Segnala corrieredibologna.corriere.it

Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura: si è costituito - Si è costituito l'uomo che domenica ha investito e ucciso il ciclista Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna ... Da fanpage.it