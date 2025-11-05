L' uomo che attira i cinghiali lasciando del cibo e poi gli spara col fucile dal balcone di casa
Il suo era un modo di cacciare piuttosto bizzarro, oltre che molto pericoloso. A Corno di Rosazzo, piccolo paesino in provincia di Udine, un uomo avrebbe preso l'insana abitudine di sparare ai cinghiali direttamente dal balcone di casa. Le indagini, durate diversi mesi, sono state portate avanti. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
...ehhhhh lo sapevoooooo....la camicia bella attira l'uomo belloooo ...che figaccioneeeee ragazziiiiiiiiii Mr Claudio Grana con la sua camicia a quadri firmata RETROBOTTEGA...tvbbbbbbbbb ? - facebook.com Vai su Facebook