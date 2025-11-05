L' uomo che attira i cinghiali con il cibo e poi gli spara dal balcone di casa
Il suo era un modo di cacciare piuttosto bizzarro, oltre che molto pericoloso. A Corno di Rosazzo, piccolo paesino in provincia di Udine, un uomo avrebbe preso l'insana abitudine di sparare ai cinghiali direttamente dal balcone di casa. Le indagini, durate diversi mesi, sono state portate avanti. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
...ehhhhh lo sapevoooooo....la camicia bella attira l'uomo belloooo ...che figaccioneeeee ragazziiiiiiiiii Mr Claudio Grana con la sua camicia a quadri firmata RETROBOTTEGA...tvbbbbbbbbb ? - facebook.com Vai su Facebook
Sapri, cinghiali tra i bagnanti nella pineta: si avvicinano in cerca di cibo - Un gruppetto di cinghiali è stato avvistato mentre si aggirava tra i bagnanti intenti a fare pic- Lo riporta ilmattino.it