L' uomo che attira i cinghiali con il cibo e poi gli spara dal balcone di casa

Il suo era un modo di cacciare piuttosto bizzarro, oltre che molto pericoloso. A Corno di Rosazzo, piccolo paesino in provincia di Udine, un uomo avrebbe preso l'insana abitudine di sparare ai cinghiali direttamente dal balcone di casa. Le indagini, durate diversi mesi, sono state portate avanti. 🔗 Leggi su Today.it