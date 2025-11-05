Lungomare nord si progetta il futuro

Richiedono tempi lunghi i progetti che stanno ‘covando’ sul lungomare nord ma due di questi in particolare, stanno comunque facendo significativi passi in avanti e sono destinati a cambiare il volto dell’unica zona della città rimasta pressoché intonsa dal punto di vista urbanistico. Eccezion fatta per la presenza, ormai storica, di due villaggi turistici e di uno stabilimento balneare, percorrere il lungomare Europa significa fiancheggiare ampi appezzamenti di terreno incolti. In ballo da diversi anni ormai, c’è una imponente operazione promossa proprio a Porto Sant’Elpidio da facoltosi investitori milanesi, la Carola srl, che si appresta ad approdare di nuovo, e quasi sicuramente per l’ultimo passaggio, in consiglio comunale e che riguarda il piano di lottizzazione su un’area a ridosso del villaggio turistico ‘La Risacca – Club del Sole’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

