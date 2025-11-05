Lungomare del Sole via al futuro verde

Ruspe all’opera, in viale Torino a Riccione, per completare il primo stralcio del lungomare del Sole che, già ridisegnato per 250 metri tra piazzale Marinai d’Italia e viale Canova, ora procede verso sud per altri 350 metri fino viale Cellini. Questi primi 600 metri, da completare in marzo, costeranno 1.665.000 euro, ottenuti tramite il bando " piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale". Ma l’investimento complessivo per l’intero percorso ciclopedonale che tra verde e nuovi elementi d’arredo entro la primavera del 2027 si allaccerà a Misano Adriatico, creando un rilassante waterfront, ha un valore complessivo di 6,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lungomare del Sole, via al futuro verde

Scopri altri approfondimenti

Un carosello di emozioni in questa splendida giornata di sole di oggi 1° novembre al lungomare di Salerno. - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo Lungomare del Sole: entro marzo completati i lavori fino a viale Cellini - Entro marzo 2026 sarà concluso l’ultimo tratto del primo stralcio del nuovo Lungomare del Sole di viale Torino, in corrispondenza dei viali Canova e Cellini. Riporta msn.com

Via i binari, si intravede il futuro lungomare - Rfi ha eliminato le rotaie: il percorso partirà dall’ex Squadra Rialzo e costeggerà la spiaggia in corrispondenza dell’abitato di Villanova Il colpo d’occhio è particolarmente suggestivo. Come scrive ilrestodelcarlino.it