L’Una Hotels deraglia ancora pure in Europa Quarta sconfitta di fila ora è davvero crisi
REGGIO EMILIA 76 DIGIONE 79 UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Caupain 9 (14, 14), Barford 21 (68, 33), Woldetensae (01), Severini 6 (01, 23), Williams 9 (34); Uglietti 1 (03), Smith 6 (02, 24), Vitali 9 (22, 14), Echenique 15 (44), N.e.: Abreu, Deme. All.: Priftis. JDA DIGIONE: Holston 10 (01, 36), Hrovat 7 (03, 14), Barnett 13 (24, 35), Narace 10 (510), Losser 12 (47, 11); Owens 19 (56, 23), Julien 8 (11, 24), Ducote (01, 12), Holston 10 (01, 36), N.e.: Audry, Muamba. All.: Legname. Arbitri: Zupancic (Slo), Ninkovic (Ser), Prpa (Ser) Parziali: (23-13, 45-38; 64-61) Note: T.l.: Reg 2024 Dig 913. Rimb.: Reg 31 (Severini 7) Dig 27 (Owens 6). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it