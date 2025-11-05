Luna del Castoro al perigeo | spettacolo all’orizzonte

Stanotte il cielo d'autunno offre un appuntamento che parla direttamente ai sensi: la Superluna del Castoro. La Luna piena scocca alle 14:19 in ora italiana, con il perigeo poco prima di mezzanotte. Il disco apparirà più grande del solito e sarà l'occasione perfetta per ritrovare il gusto di alzare lo sguardo.

