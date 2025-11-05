L’ultimo saluto al poliziotto Scarpati | il feretro avvolto nel Tricolore
Tempo di lettura: < 1 minuto Un lungo applauso ha salutato l’arrivo nella chiesa evangelica Adi di Napoli del feretro di Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco la notte tra sabato e domenica dopo che la volante su cui era in servizio è stata travolta da un suv che ha invaso la corsia. La bara, avvolta nel Tricolore, è stata accolta dal picchetto d’onore della Polizia. Ai funerali sono presenti, accanto ai familiari e ai colleghi del poliziotto, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, che al suo arrivo ha abbracciato il figlio di Scarpati, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli, Antonio De Iesu. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
