L' ultimo saluto ad Aniello Scarpati | i funerali del poliziotto rimasto ucciso in un incidente stradale

È il giorno dei funerali di Aniello Scarpati, l’agente di polizia morto a Torre del Greco nella notte tra sabato e domenica, ucciso in un incidente con un suv mentre era in servizio.Un lungo applauso ha accolto il feretro del poliziotto. La bara, avvolta nel Tricolore, è stata portata nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

