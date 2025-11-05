L’ultimo giorno | il nuovo singolo di Daniele Guastella dà voce a chi non può più parlare

Agrigentonotizie.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un momento, nella storia di ogni popolo e di ogni individuo, in cui il silenzio diventa complicità. Con “L’ultimo giorno”, uscito proprio oggi, 5 novembre, il cantautore agrigentino Daniele Guastella rompe quel silenzio trasformando la musica in una voce collettiva che denuncia, accusa e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

