L’ultima telefonata tra Paul McCartney e John Lennon prima della tragedia | ecco cosa si dissero

A distanza di 45 anni dalla morte di John Lennon, Paul McCartney rompe il silenzio con una confessione che rivela quanto quel dolore sia ancora vivo. Nel suo nuovo libro Wings: The Story of a Band on the Run, uscito il 4 novembre 2025, l’83enne musicista britannico ha raccontato che lui e Lennon si sentirono poco prima della tragedia e che oggi si ritiene fortunato per quella semplice telefonata. Paul McCartney venne a sapere della della morte del suo storico compagno dei Beatles nelle prime ore del mattino del 9 dicembre 1980, quando il suo manager lo contattò per informarlo che John Lennon era stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dal suo appartamento a New York City da Mark David Chapman. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - L’ultima telefonata tra Paul McCartney e John Lennon prima della tragedia: ecco cosa si dissero

