L’ultima follia di Infantino | istituito un premio Fifa per la pace che pare fatto su misura per Donald Trump
Un premio Fifa per la pace da consegnare il 5 dicembre a Washington, in occasione del sorteggio dei Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Usa, Canada e Messico. Proprio poche settimane dopo l’esclusione di Donald Trump dalla corsa al premio Nobel per la pace, nonostante le pressioni esercitate da diversi leader mondiali e da lui stesso. È questa l’ultima invenzione di Gianni Infantino, presidente della Fifa, che sembrerebbe accontentare il tycoon. Il premio per la pace istituito dalla Fifa – leggendo le ultime dichiarazioni di Infantino – sembra infatti creato intenzionalmente per cucirlo addosso a Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
