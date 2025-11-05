L’ultima cosa che mi ha detto – Stagione 2 | le prime immagini della serie Apple Tv

Apple TV ha svelato le prime immagini e la data di uscita della tanto attesa seconda stagione di “ L’ultima cosa che mi ha detto ”, con Jennifer Garner nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva, insieme ai membri del cast della prima stagione Angourie Rice, David Morse e Nikolaj Coster-Waldau, e alle nuove aggiunte Judy Greer e Rita Wilson. Basata sul sequel dell’acclamato romanzo di Laura Dave, al primo posto nella classifica dei best seller del New York Times e selezionato dal Reese’s Book Club, la seconda stagione di otto episodi farà il suo debutto il 20 febbraio 2026 su Apple TV. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

