Luis Henrique Inter cala la fiducia di Chivu | il punto sulle rotazioni degli esterni

Inter News 24 Luis Henrique Inter, le ultime sul momento dell’esterno brasiliano del Marsiglia dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter ha ritrovato continuità nei risultati, ma resta un punto interrogativo sulla fascia destra: Luis Henrique. Come riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano, arrivato in estate dal Marsiglia, non ha ancora rispettato le aspettative. In teoria doveva essere l’alternativa a Dumfries, ma in pratica non ha mai inciso davvero. A Verona ha avuto la seconda chance da titolare, ma la sua prova è stata anonima. Poco incisivo in fase offensiva e distratto in copertura, non è riuscito a dare il contributo richiesto dal tecnico Cristian Chivu, che ne ha ammesso pubblicamente le difficoltà di inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, cala la fiducia di Chivu: il punto sulle rotazioni degli esterni

La Gazzetta durissima con Luis Henrique: è una critica prematura Soltanto 7 presenze e 211 minuti complessivi in stagione per l'esterno brasiliano, arrivato a giugno dal Marsiglia per 22,8 milioni di euro. Ieri, partito dal 1', si è fatto notare soprattutto (o s - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter 1-2, pagelle: Lautaro non si vede, bocciato anche Luis Henrique. Sommer incerto sul gol, Giovane il migliore in campo - 2: i nerazzurri conquistano tre punti pesanti grazie alla rocambolesca autorete di Frese al ... Riporta eurosport.it

PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 1-2: Giovane da applausi, Luis Henrique non si è mai visto - Inter: da Lautaro a Bisseck e Luis Henrique passando per Gagliardini e Orban: voti top e flop ... calciomercato.it scrive

FCIN1908 / Inter, grandi novità di formazione: c’è Luis Henrique, Bisseck centrale. Fuori Barella - Cristian Chivu è pronto a regalare una chance dal 1' al brasiliano. Come scrive msn.com