L'Ue ha un nuovo accordo sul clima emissioni ridotte del 90% entro il 2040 | cosa cambia

Dopo 24 ore di negoziati, gli Stati europei hanno raggiunto a maggioranza un nuovo accordo sul Green deal per il clima: le emissioni inquinanti dovranno scendere del 90% entro il 2040 (rispetto al livello del 1990). Si potranno usare dei "crediti internazionali", cioè progetti ambientali realizzati in altri Paesi. Soddisfatta del compromesso l'Italia, che all'inizio era contraria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

