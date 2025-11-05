Luciano Vigna nominato capo di Gabinetto della Regione Calabria
Luciano Vigna, già direttore generale di Arrical, è nominato capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria. La nomina è stata formalizzata con decreto del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha affidato a Vigna la responsabilità della cura e trattazione degli affari connessi alle funzioni presidenziali. L'incarico è accettato a titolo gratuito.
