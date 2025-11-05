Luci accese sulla danza Da Leghissa a Savignano
Le luci autunnali accese sulla danza a Milano, sulle sue star e i teatri. Mentre la Scala si prepara per “Blake Works“ di Forsythe dall’11 e la 81enne stella milanese Luciana Savignano balla un “Bolero“ al Comunale Bologna con Sergio Bernal, dopo l’On Dance di Roberto Bolle, neo-laureato a Firenze, Milano Oltre 2025 a tema danza e moda ha fatto il pieno, Exister ha rilanciato dalle sponde di DanceHaus e adesso è ardua la scelta tra PimOff, Danae, PACTA Salone e Base. Caso vuole che la data fatidica sia l’8 novembre, quando confluiscono danze attrattive su tutti i fronti, engagement, tecnologia, atletismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
