Lucchese - Il mercato e il nuovo derby Rossoneri | ufficiale l’arrivo di Del Rosso

Porte girevoli alla Lucchese: Tommaso Del Rosso è un nuovo calciatore rossonero. Il ventitreenne centrocampista lucchese si è svincolato dal Tuttocuoio, dove, in questa stagione, ha collezionato sette "gettoni" di presenza ed ha accettato con entusiasmo di tornare nella squadra dove aveva iniziato la sua carriera, quella nelle giovanili rossonere, nella stagione 2019. Poi Del Rosso è passato nell’ Under 18 della Fiorentina e, successivamente, nell’ Under 19 del Pisa. Poi è andato al Gavorrano, in serie "D", quindi al Prato e di nuovo nel Gavorrano. Nel 2023 ha vestito la maglia del Seravezza Pozzi; quindi quella Pistoiese e, infine, quella del Tuttocuoio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

