Lucchese - Il mercato e il nuovo derby Rossoneri | ufficiale l’arrivo di Del Rosso
Porte girevoli alla Lucchese: Tommaso Del Rosso è un nuovo calciatore rossonero. Il ventitreenne centrocampista lucchese si è svincolato dal Tuttocuoio, dove, in questa stagione, ha collezionato sette "gettoni" di presenza ed ha accettato con entusiasmo di tornare nella squadra dove aveva iniziato la sua carriera, quella nelle giovanili rossonere, nella stagione 2019. Poi Del Rosso è passato nell’ Under 18 della Fiorentina e, successivamente, nell’ Under 19 del Pisa. Poi è andato al Gavorrano, in serie "D", quindi al Prato e di nuovo nel Gavorrano. Nel 2023 ha vestito la maglia del Seravezza Pozzi; quindi quella Pistoiese e, infine, quella del Tuttocuoio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Mercato, ecco il primo rinforzo La società ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Tommaso Del Rosso, classe 2002. Centrocampista centrale, lucchese di nascita, Del Rosso cresce calcisticamente nel settore giovanile della Lucchese, quest'anno ha iniziat - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese - Tutte le novità del mercato. Gianni vuole Del Rosso a centrocampo - Il direttore generale avrebbe messo nel mirino l’"ex" cresciuto nel vivaio rossonero, quest’anno al Tuttocuoio. Riporta lanazione.it
Lucchese - Tra derby e futuro. Gianni: "Torneremo sul mercato" - Questo e altro è emerso nel corso della doppia conferenza stampa, prima di Pirozzi, ... Come scrive lanazione.it
Lucchese - All the transfer news. Gianni wants Del Rosso in midfield. - La Lucchese vi potrà rimettere piede mercoledì 12 novembre per la partita dei quarti di finale di Coppa ... Da sport.quotidiano.net