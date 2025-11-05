Lucarelli promuove la scelta Spalletti | La Juve si è assicurata uno dei migliori Scudetto? Non escluderei questo scenario

Lucarelli su Spalletti Juve: l’ex attaccante promuove l’arrivo del tecnico, la Vecchia Signora in lotta per il titolo. Occhio a Milan e Roma. La Juventus volta pagina e lo fa con un “upgrade” di altissimo livello. L’imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, al posto dell’esonerato Igor Tudor, è la mossa che convince anche Cristiano Lucarelli. L’ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha promosso la scelta del club, lanciando un avvertimento alle rivali: la Vecchia Signora è ancora in corsa per lo Scudetto. QUI: CALENDARIO SERIE A 20252026: DATE, GIORNATE, RISULTATI E CLASSIFICA Lucarelli: Spalletti è il migliore sulla piazza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

