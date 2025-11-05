Luca Vezil | Sconvolto quando è finita con Valentina Ferragni per lei avevo stravolto la mia vita

Dopo aver taciuto a lungo, Luca Vezil ha deciso di parlare della relazione finita con Valentina Ferragni, sorella della più nota influencer italiana, alla quale è stato legato per nove anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

luca vezil sconvolto 232Luca Vezil: “Sconvolto quando &#232; finita con Valentina Ferragni, per lei avevo stravolto la mia vita” - Per mesi è stato attento a non lasciar trapelare nemmeno un’emozione, ma oggi Luca Vezil vuota il sacco a proposito del lungo legame con Valentina Ferragni, terminato dopo nove anni d’amore. Da fanpage.it

