Luca Fogliati torna con La storia non si fa | rock denuncia sociale e nuova consapevolezza artistica

Spettacolo.periodicodaily.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “La storia non si fa”, il nuovo singolo di Luca Fogliati disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 2 novembre. “La storia non si fa” è un brano rock con un testo diretto e talvolta crudo, che riflette un clima di tensione e dramma. Un nuovo singolo tra rock e riflessione civile, ecco “La storia non si fa”. Dal 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “La storia non si fa”, il nuovo singolo di Luca Fogliati, disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali dal 2 novembre. Un brano rock intenso e diretto, dal linguaggio crudo e autentico, che riflette le tensioni, i contrasti e le ferite della società contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

luca fogliati torna con la storia non si fa rock denuncia sociale e nuova consapevolezza artistica

© Spettacolo.periodicodaily.com - Luca Fogliati torna con “La storia non si fa”: rock, denuncia sociale e nuova consapevolezza artistica

Leggi anche questi approfondimenti

luca fogliati torna storiaDal 7 novembre 2025 in radio il nuovo singolo di Luca Fogliati “La storia non si fa” - Dal 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “La storia non si fa”, il nuovo singolo di Luca Fogliati disponibile sulle piattaforme digitali di ... Come scrive atnews.it

’Passamano per San Luca’. Torna la Storia - La Festa internazionale della Storia continua anche in autunno, e lo fa sempre nel segno della partecipazione. Riporta ilrestodelcarlino.it

Bologna, torna il «Passamano» lungo il portico di San Luca: la storia di un evento che diede vita a un simbolo della città - La «Festa internazionale della storia» dall’anno scorso si è spostata dal tradizionale periodo autunnale alla primavera, affrontando il tema «Un’altra storia. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Fogliati Torna Storia