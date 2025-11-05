Luca Fogliati torna con La storia non si fa | rock denuncia sociale e nuova consapevolezza artistica
Dal 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “La storia non si fa”, il nuovo singolo di Luca Fogliati disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 2 novembre. “La storia non si fa” è un brano rock con un testo diretto e talvolta crudo, che riflette un clima di tensione e dramma. Un nuovo singolo tra rock e riflessione civile, ecco “La storia non si fa”. Dal 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “La storia non si fa”, il nuovo singolo di Luca Fogliati, disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali dal 2 novembre. Un brano rock intenso e diretto, dal linguaggio crudo e autentico, che riflette le tensioni, i contrasti e le ferite della società contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Luca Fogliati ospite della nuova puntata del podcast "Tira fuori la voce", made in Indieflash (VIDEO) - X Vai su X
Dal 7 novembre 2025 in radio il nuovo singolo di Luca Fogliati “La storia non si fa” - facebook.com Vai su Facebook
Dal 7 novembre 2025 in radio il nuovo singolo di Luca Fogliati “La storia non si fa” - Dal 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “La storia non si fa”, il nuovo singolo di Luca Fogliati disponibile sulle piattaforme digitali di ... Come scrive atnews.it
’Passamano per San Luca’. Torna la Storia - La Festa internazionale della Storia continua anche in autunno, e lo fa sempre nel segno della partecipazione. Riporta ilrestodelcarlino.it
Bologna, torna il «Passamano» lungo il portico di San Luca: la storia di un evento che diede vita a un simbolo della città - La «Festa internazionale della storia» dall’anno scorso si è spostata dal tradizionale periodo autunnale alla primavera, affrontando il tema «Un’altra storia. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it