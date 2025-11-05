Luca Bizzarri apre la stagione dei Comici al Toniolo con Non hanno un dubbio

Veneziatoday.it | 5 nov 2025

Sabato 15 novembre, alle ore 21.00, Luca Bizzarri inaugura È sempre una bella stagione – I Comici 2025.26, il cartellone del Teatro Toniolo di Mestre proposto dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. La rassegna porta sul palco alcuni tra i più amati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

