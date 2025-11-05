Luca Bizzarri apre la stagione dei Comici al Toniolo con Non hanno un dubbio
Sabato 15 novembre, alle ore 21.00, Luca Bizzarri inaugura È sempre una bella stagione – I Comici 2025.26, il cartellone del Teatro Toniolo di Mestre proposto dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. La rassegna porta sul palco alcuni tra i più amati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il CeDAC presenta la stagione 2025-2026 al Teatro Costantino di Macomer con un cartellone che spazia dalla prosa alla danza, dal gospel al circo contemporaneo. Da Ottavia Piccolo a @LucaBizzarri, dodici titoli per esplorare passioni, storia e arte. - X Vai su X
Non hanno un dubbio: Luca Bizzarri in scena al Teatro del Popolo di Colle Val d'Elsa... - facebook.com Vai su Facebook
La scena di “respIRA” del “Dalla” di Manfredonia: attesi anche Francesco Pannofino, Luca Bizzarri, Paolo Sassanelli, Francesco Acquaroli, Emilio Solfrizzi. Apre Vacis e ... - La scena di “respIRA” del “Dalla” di Manfredonia: attesi anche Francesco Pannofino, Luca Bizzarri, Paolo Sassanelli, Francesco Acquaroli, Emilio ... Scrive ilsipontino.net
Chiusi, ecco la stagione del Teatro Mascagni - Interpreti di primo piano della scena nazionale, per un programma che accompagnerà gli spettatori fino a primavera, nella stagione 2025/26 del Teatro Mascagni di Chiusi, al via da sabato 8 novembre. Segnala radiosienatv.it
Tutto pronto per la nuova stagione teatrale per il Teatro Puccini di Altopascio - Da Stefano Fresi a Maurizio Lastrico passando per musica e danza. Scrive luccaindiretta.it