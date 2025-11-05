Lovato Electric presenta le ultime novità di prodotto a SPS Norimberga
Dal 25 al 27 novembre 2025, LOVATO ELECTRIC sarà protagonista a SPS – Smart Production Solutions, la fiera internazionale di riferimento per l’automazione industriale che si terrà a Norimberga, in Germania. SPS rappresenta un appuntamento di prestigio per l’industria e l’automazione, che offre importanti opportunità di incontri e una visione completa sulle tendenze tecnologiche in ambito elettrico. Presso la Hall 9 – Stand 371, LOVATO ELECTRIC presenterà le sue soluzioni più recenti per energy management, sicurezza, automazione, avviamento e protezione dei motori. Tra i prodotti esposti: – analizzatori di rete modulari e da incasso compatibili con l’innovativo sistema di misura multipunto LOVATO Electric EASY Branch -modulo di comunicazione ProfiNET per analizzatori di rete da incasso – micro PLC con porta Ethernet integrata – temporizzatore orario settimanale e astronomico con connettività NFC -nuova gamma di commutatori a camme -pulsantiere per guide profilate da 40mm – commutatori sezionatori motorizzati, perfetti per l’abbinamento a commutatori di rete e controllori per gruppi elettrogeni – interruttori scatolati – relè di sicurezza e tante altre novità! LOVATO ELECTRIC sarà lieta di accogliere visitatori e partner per presentare da vicino le proprie innovazioni e condividere le prospettive future nel campo dell’automazione industriale e dell’energy management. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
