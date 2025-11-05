Lotto centrata una doppietta da 92mila euro
La Dea bendata bacia ancora una volta Cesenatico, anzi, lo fa due volte. Nell’ultimo concorso delle estrazioni del Lotto, come riporta Agipronews, fra le vincite in Emilia-Romagna è infatti da segnalare una doppietta in riviera. La tabaccheria ricevitoria fortunata è quella di viale Caboto. Siamo nella zona Ponente di Cesenatico vicino al centro e alla scuola elementare a tempo pieno, dove nella giornata di sabato scorso si sono registrate due vincite per ben 92mila euro, una da 46.250 e l’altra da 45.750 euro, effettuate con tre ambi e un terno azzeccati dallo stesso giocatore. Il fortunato non è una persona residente in zona, ma frequenta spesso Cesenatico, come ci hanno confidato i titolari della tabaccheria ricevitoria, i coniugi Isa Valdifiori e Carlo Marchi: "Siamo contenti perché ha centrato i numeri un uomo che da diverso tempo è un nostro cliente, un commerciante sulla sessantina, il quale si ferma spesso da noi quando viene a Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
