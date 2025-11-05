Lotto a Torino vinti oltre 32mila euro grazie alla cinquina Simbolotto

Torinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel concorso del Lotto di martedì 4 novembre a Torino sono stati vinti 32.608 euro a Torino grazie alla cinquina Simbolotto.La giocata vincente è stata fatta in una ricevitoria di via Guido Reni, come riferiscono le agenzie Agipronews e Agimeg.L’ultima estrazione del Lotto di ieri ha distribuito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

lotto torino vinti oltreLotto: vinti oltre 50.500 euro a Milano. Il 10eLotto premia la Campania con 27.500 euro - Sorridono la Lombardia, il Piemonte e l'Abruzzo grazie all'ultima estrazione, di ieri martedì 4 novembre, del gioco del Lotto - Come scrive agimeg.it

lotto torino vinti oltreColpo fortunato a Torino: vinta una maxi cifra al Lotto - La schedina vincente giocata in via Guido Reni regala un premio da 32. Segnala giornalelavoce.it

lotto torino vinti oltreLotto: Milano festeggia una vincita per oltre 50mila euro - Festeggia un fortunato giocatore lombardo a seguito dell’estrazione del Lotto di martedì 4 novembre. Scrive pressgiochi.it

Cerca Video su questo argomento: Lotto Torino Vinti Oltre