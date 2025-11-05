Lotto a Torino vinti oltre 32mila euro grazie alla cinquina Simbolotto
Nel concorso del Lotto di martedì 4 novembre a Torino sono stati vinti 32.608 euro a Torino grazie alla cinquina Simbolotto.La giocata vincente è stata fatta in una ricevitoria di via Guido Reni, come riferiscono le agenzie Agipronews e Agimeg.L’ultima estrazione del Lotto di ieri ha distribuito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
