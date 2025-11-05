L' ossessione per le classifiche | il trend virale che mette tutto in ordine
In un'epoca in cui tutto si misura con like e visualizzazioni era solo questione di tempo prima che anche le opinioni diventassero classifiche. Già, perché su Instagram e TikTok i creator trasformano ogni esperienza in una "top 10": veloce, riconoscibile e salvabile. È la cultura del ranking, dove la semplicità dell'elenco diventa una scorciatoia per attirare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto. Che si tratti delle "10 cose più irritanti in palestra" o dei "10 snack più salutari", le ranking list sono diventate una forma di contenuto virale e immediato, perfette per un pubblico che vuole opinioni nette e un confronto immediato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
