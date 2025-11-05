L’Ospedale Grande di Piacenza nato su un’area ricca di storia
L’ospedale di Piacenza dalle sue quattrocentesche origini fino ai giorni nostri. È il contenuto dello studio della ricercatrice Elena Montanari sintetizzato in un agile volume edito dalla Banca di Piacenza e presentato al PalabancaEventi (in un’affollata Sala Corrado Sforza Fogliani) dall’autrice. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In un libro la storia dell'”Ospedale Grande” di Piacenza fondato nel 1471 - L’Ospedale Grande di Piacenza nato su un’area ricca di storia: presentato al PalabancaEventi da Valeria Poli il libro di Elena Montanari. Lo riporta piacenzasera.it