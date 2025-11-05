L' oroscopo di oggi - mercoledì 5 novembre 2025

Ariete ??. Oggi caro Ariete la tua energia si veste di concretezza. Dopo settimane di slanci e intuizioni, arriva il momento di rendere tangibile ciò che desideri davvero. Marte ti dona coraggio, ma la Luna ti chiede di rallentare il passo per costruire, non solo reagire. In campo lavorativo emergono possibilità di crescita o nuove responsabilità: accettale con fiducia, ma anche con pazienza. In amore, la passione è viva ma va nutrita con gesti solidi. Se sei in coppia puoi riscoprire la forza del progetto comune, mentre i single devono imparare a fidarsi di ciò che nasce lentamente. Il corpo risponde bene, ma non esagerare con gli sforzi: meglio allenarsi con costanza che bruciare tutte le energie in un solo giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

