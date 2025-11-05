L' orologio Casio da 99 euro del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani ci dice davvero molto della sua personalità

Classe 1991, nato in Uganda da genitori di origine indiana, rinomato professore universitario il papà, regista riconosciuta a livello internazionale la mamma. E poi ancora il passato da rapper con il nome di Mr. Cardamom, la fede musulmana, l'utilizzo miratissimo dei social, quella capacità di infiammare anche l'elettorato più giovane che non si vedeva da tempo. In queste ore i principali riflettori internazionali sono puntati sui risultati delle urne della Grande Mela: il democratico Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York.

