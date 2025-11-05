Lorenzo Musetti continua a sperare nelle ATP Finals? Cosa deve fare per qualificarsi e i prossimi avversari

Lorenzo Musetti ha deciso di partecipare al torneo ATP 250 di Atene con un solo, unico, grande obiettivo: alzare al cielo il trofeo e meritarsi la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il tennista italiano occupa il nono posto nella Race e ha un solo modo per riprendersi l’ottavo piazza nella graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante questa annata agonistica: vincere il torneo. Lorenzo Musetti è salito a quota 3.725 punti dopo aver sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka ed essersi qualificato ai quarti di finale in terra ellenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti continua a sperare nelle ATP Finals? Cosa deve fare per qualificarsi e i prossimi avversari

