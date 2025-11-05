L’Ordine dei Commercialisti di Padova ottiene la Certificazione della Parità di Genere

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ha conseguito la Certificazione della Parità di Genere UNIPdR 125:2022, attestando l’adozione di un sistema di gestione che misura, attraverso indicatori chiari, le politiche e i risultati sui: inclusione, pari opportunità e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

