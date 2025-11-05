L' opposizione all' Ars prepara la spallata al governo Schifani | deputati in ritiro la prossima settimana
L'opposizione all'Ars in "ritiro" la prossima settimana per preparare la spallata al governo Schifani. Il luogo non è ancora noto, le date sì. Giovedì 13 e venerdì 14 novembre i 23 deputati regionali di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente si riuniranno “per discutere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
