Londra caccia all' uomo per i detenuti evasi dalla prigione di Wandsworth

È scattata l'ennesima caccia all'uomo a Londra dopo che si è appreso che altri due detenuti sono stati liberati per errore dalla prigione di Wandsworth. Gli incidenti si sono verificati il 29 ottobre e il 3 novembre, ma il ministro della Giustizia David Lammy è stato informato della cosa appena la sera di martedì e la notizia è diventata pubblica ieri, durante un dibattito ai Comuni. Nel corso di un infuocato dibattito il segretario ombra conservatore James Cartlidge aveva ripetutamente chiesto a Lammy se altri richiedenti asilo erano stati rilasciati erroneamente dopo la liberazione di Hadush Kebatu avvenuta il mese scorso.

