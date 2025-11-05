Londra caccia all' uomo per i detenuti evasi dalla prigione di Wandsworth
È scattata l’ennesima caccia all’uomo a Londra dopo che si è appreso che altri due detenuti sono stati liberati per errore dalla prigione di Wandsworth. Gli incidenti si sono verificati il 29 ottobre e il 3 novembre, ma il ministro della Giustizia David Lammy è stato informato della cosa appena la sera di martedì e la notizia è diventata pubblica ieri, durante un dibattito ai Comuni. Nel corso di un infuocato dibattito il segretario ombra conservatore James Cartlidge aveva ripetutamente chiesto a Lammy se altri richiedenti asilo erano stati rilasciati erroneamente dopo la liberazione di Hadush Kebatu avvenuta il mese scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
