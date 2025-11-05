L' omicidio di Scicli | arrestato dopo un anno e mezzo il presunto assassino di Giuseppe Ottaviano
I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato una persona accusata di aver ucciso Giuseppe Ottaviano, a Scicli il 12 maggio 2024. Quel giorno Ottaviano era stato trovato cadavere nella sua abitazione, da familiari e amici. I carabinieri hanno ricostruito con chi la vittima aveva trascorso le sue ultime ore di vita e avrebbero individuato movente ed autore del delitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
