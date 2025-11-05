L’ombra di Palladino sulle panchine traballanti di A
C’è l’ombra di Raffaele Palladino che aleggia su alcune panchine traballanti di Serie A e che rischia di diventare nei prossimi giorni uno spettro minaccioso per tanti suoi colleghi. Due le strade per il tecnico campano: la prima porta all’Atalanta, la seconda potrebbe assumere i contorni di un clamoroso ritorno. Ma andiamo con ordine. La Dea nelle scorse ore ha ribadito la fiducia nei confronti di Ivan Juric. Al di là delle dichiarazioni ufficiali - che spesso e volentieri nel calcio lasciano il tempo che trovano - è evidente come la famiglia Percassi si aspettasse risultati migliori in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella notte delle streghe e dei fantasmi, il vero brivido non sono i mostri… ma vedere giochi, vestiti e attrezzature ancora perfette finire nell’ombra dello spreco. Da BABYBAZAR Besozzo ogni articolo torna a vivere, regalando sorrisi e nuove avventure. Perc - facebook.com Vai su Facebook
MEZZOGIORNO #MERCATO & #CAMPIONATO #PALLADINO #SPALLETTI #THIAGO OMBRE E FOLLIE SU #TUDOR, #JUVE A PEZZI A #COMO #NEWS #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/8-N - X Vai su X
L’ombra di Palladino sulle panchine traballanti di A - C’è l’ombra di Raffaele Palladino che aleggia su alcune panchine traballanti di Serie A e che rischia di diventare nei prossimi giorni uno spettro minaccioso per tanti suoi colleghi. Si legge su ilgiornale.it
Panchina Tudor scricchiola, ieri incontro tra Modesto e Palladino | ESCLUSIVO - it, ieri a Milano c’è stato un incontro tra l’attuale Dt bianconero Francois Modesto e Raffaele ... Riporta calciomercato.it