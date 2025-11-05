L’ombra di Palladino sulle panchine traballanti di A

C’è l’ombra di Raffaele Palladino che aleggia su alcune panchine traballanti di Serie A e che rischia di diventare nei prossimi giorni uno spettro minaccioso per tanti suoi colleghi. Due le strade per il tecnico campano: la prima porta all’Atalanta, la seconda potrebbe assumere i contorni di un clamoroso ritorno. Ma andiamo con ordine. La Dea nelle scorse ore ha ribadito la fiducia nei confronti di Ivan Juric. Al di là delle dichiarazioni ufficiali - che spesso e volentieri nel calcio lasciano il tempo che trovano - è evidente come la famiglia Percassi si aspettasse risultati migliori in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

