Lombardia sfiduciata la sottosegretaria Federica Picchi FdI | aveva rilanciato teorie no vax sui social
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti di Federica Picchi, sottosegretaria a Sport e Giovani ed esponente di Fratelli d’Italia, finita al centro di polemiche per aver rilanciato alcune teorie No Vax sui social. Il testo, presentato dal capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino, chiedeva di rimuovere la sottosegretaria dalla giunta ed è stato approvato con voto segreto: 44 voti favorevoli e 23 contrari, il che significa che ci sono stati diciannove franchi tiratori fra le fila del centrodestra. Nei giorni scorsi, Picchi aveva ricondiviso su Instagram delle storie del dipartimento di Salute americano guidato da Robert Kennedy Jr sulla correlazione tra l’ autismo e il vaccino per l’epatite B. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Lombardia, sottosegretaria allo sport Federica Picchi sfiduciata per post ‘no vax’ contro Vaccino Covid: 44 favorevoli, 23 contrari - X Vai su X
Tadej Pogacar Fausto Coppi Come Il Campionissimo, lo sloveno vince cinque Il Lombardia in carriera. È veramente tra leggende di questo sport - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia, sfiduciata con voto segreto la sottosegretaria FdI Federica Picchi: contro di lei anche 19 franchi tiratori - Il Consiglio Regionale vota contro Federica Picchi (FdI) dopo i post sui vaccini. ilfattoquotidiano.it scrive
Lombardia, sfiduciata la sottosegretaria "no vax" Federica Picchi: contro di lei anche 20 della maggioranza - Il voto in consiglio regionale dopo le polemiche per i post in cui la sottosegretaria a sport e giovani aveva rilanciato contenuti sulla correlazione tra vaccini e autismo ... Come scrive milanotoday.it
Chi è Federica Picchi sottosegretaria FdI sfiduciata dal Consiglio regionale in Lombardia per i post no Vax - Chi è Federica Picchi, il curriculum della sottosegretaria alla regione Lombardia di Fratelli d'Italia sfiduciata in Consiglio regionale ... Segnala virgilio.it