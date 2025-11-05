Lombardia sfiduciata la sottosegretaria Federica Picchi FdI | aveva rilanciato teorie no vax sui social

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti di Federica Picchi, sottosegretaria a Sport e Giovani ed esponente di Fratelli d’Italia, finita al centro di polemiche per aver rilanciato alcune teorie No Vax sui social. Il testo, presentato dal capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino, chiedeva di rimuovere la sottosegretaria dalla giunta ed è stato approvato con voto segreto: 44 voti favorevoli e 23 contrari, il che significa che ci sono stati diciannove franchi tiratori fra le fila del centrodestra. Nei giorni scorsi, Picchi aveva ricondiviso su Instagram delle storie del dipartimento di Salute americano guidato da Robert Kennedy Jr sulla correlazione tra l’ autismo e il vaccino per l’epatite B. 🔗 Leggi su Open.online