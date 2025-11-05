Lombardia promossa ma si può fare di più
Le disuguaglianze persistono. Non solo quelle tra le maglie della società, con il 23,1% della popolazione italiana a rischio di povertà o esclusione sociale (un valore tra i più elevati in Europa), ma anche quelle territoriali. Spacchettando infatti il dato nazionale, le differenze regionali sono significative, come salta subito all’occhio sfogliando il Rapporto 2025 del Think Tank " Welfare, Italia ", promosso da Unipol in collaborazione con Teha Group e presentato ieri a Roma. Sanità, politiche sociali, previdenza e istruzione. Sono questi i quattro pilastri del welfare analizzati nello studio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
